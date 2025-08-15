Bursa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı; 5 yaralı

Hüseyin SEZGİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da halk otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kuruçeşme Caddesi’ne dönüş yapan Arif T. (26) yönetimindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile Soner S.'nin kullandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 16 TAV 21 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 kişi ile otobüsteki 1 yolcu hafif yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

