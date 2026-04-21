Bursa'da heyelan: İki mahalleyi bağlayan yol ulaşım kapatıldı
Bursa İnegöl’de iki kırsal mahalleyi bağlayan yol, yağışların ardından meydana gelen heyelanla ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan toprak parçaları asfaltı kullanılamaz hale getirirken yurttaşlar alternatif yollara yönlendirildi. Bölgede inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki kırsal mahalleyi birbirine bağlayan yol, toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçeye bağlı İsaören ile Dipsizgöl mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda toprak kayması meydana geldi.
Bölgede etkili olan yağışların ardından yamaçtan kopan toprak parçaları nedeniyle asfalt yol kullanılmaz hale geldi.
Heyelanın ardından yol çift yönlü ulaşıma kapanırken, mahalle sakinleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Yetkililer tarafından bölgede inceleme başlatıldı.