Bursa'da İmamoğlu eylemlerinde tutuklanan 3 yurttaşın davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 19 Mart’ta başlayan operasyonları protesto etmek için Bursa'da da eylemler düzenlendi.

Güven Balkaş, Şaban Özdemir ve Seçkin Sayhan isimli yurttaşlar da gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınarak, tutuklandılar.

Son duruşmada da tutuksuz yargılanmalarına karar verilen 3 kişinin yargılanmasına devam edildi.

22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı 3 kişinin cezalandırılmaları yönünde mütalaa verdi.

Duruşma dava dosyası incelenmek üzere ağır cezaya gönderildi.

Duruşma ise 16 Haziran’a ertelendi.

"MAHKEME SALONLARINA ADALETİ GETİRECEĞİZ"

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da duruşmayı izleyerek yurttaşlara destek verdi.

Sarıbal, "Anayasal hakkını kullananların birer suçlu gibi cezalandırılmak istenmesi, bu ülkenin adalet değil, intikamla yönetildiğinin en açık kanıtıdır. Halkın sesinden korkanların, sandık iradesini hiçe sayanların, sokakta yükselen 'demokrasi' talebini bastırmak isteyenlerin hesap vermesi gereken bir süreç bu! Siz ne kadar bastırırsanız, biz o kadar bağıracağız! Siz susturmak istedikçe, biz çoğalacağız! O mahkeme salonlarına adaleti getireceğiz" dedi.