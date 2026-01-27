Bursa'da inşaat alanında göçük: 1 işçi öldü!
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir inşaat alanında saat 11.30 sıralarında perde duvarın beton dökümü sırasında çökme yaşandı. Göçük altında kalan ismi öğrenilemeyen kalıp işçisi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Bursa'da inşaat alanında beton dökümü sırasında yaşanangöçük nedeniyle bir işçi hayatını kaybetti.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Gözede Mahallesi İpekyolu Caddesi’ndeki sanayi bölgesinde meydana geldi.
İnşaat alanında perde duvarın beton dökümü sırasında çökme oldu. İsmi öğrenilemeyen kalıp işçisi, göçük altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde göçük altında kalan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
İşçinin cenazesinin çıkarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.