Bursa'da inşaatın 3’üncü katından düşen işçi ağır yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan işçi, üçüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat halindeki binanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan kırsal Cerrah Mahallesi 1095'inci Sokakta yapımı devam eden 3 katlı apartman inşaatında meydana geldi.
Yabancı uyruklu olduğu belirlenen inşaat işçisi Muhammed E., apartmanın 3'üncü katında çalıştığı sırada asansör boşluğuna düştü.
Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen işçi ağır yaralandı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Yaralı işçi, çevredeki yurttaşlar tarafından asansör boşluğundan çıkarılarak olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen işçi, daha sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.