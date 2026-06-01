Bursa'da iş cinayeti: 4’üncü kattan düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışan 57 yaşındaki işçi İhsan Uras, 4’üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 01.06.2026 12:46
  • Giriş: 01.06.2026 12:46
  • Güncelleme: 01.06.2026 12:50
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA (Arşiv)
Bursa'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay Bursa'nın Yenice Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaatın 4. katında meydana geldi.

57 yaşındaki işçi İhsan Uras henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

Uras'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uras, doktorların tüm müdahalesine  rağmen kurtarılamadı.

