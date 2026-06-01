Bursa'da iş cinayeti: 4’üncü kattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta çalışan 57 yaşındaki işçi İhsan Uras, 4’üncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Uras, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Olay Bursa'nın Yenice Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaatın 4. katında meydana geldi.
57 yaşındaki işçi İhsan Uras henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
Uras'ın düştüğünü gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uras, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.