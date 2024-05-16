Bursa'da iş cinayeti: 5 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 5 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından yere düşen işçi hayatını kaybetti.

Akçalar Mahallesi Çiçek Sokağı'nda yapımı süren 5 katlı inşaatta çalışan Muhammet Gök (36), en üst kattan zemine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öldüğü belirlenen işçinin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.