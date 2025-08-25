Bursa'da iş cinayeti: Cami inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı. İşçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
