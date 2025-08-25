Giriş / Abone Ol
Bursa'da iş cinayeti: Cami inşaatından düşen işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı. İşçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 25.08.2025 18:36
  • Giriş: 25.08.2025 18:36
  • Güncelleme: 25.08.2025 18:38
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Almatayer, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

