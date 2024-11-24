Bursa'da iş cinayeti: Elektrik direğine çıkan tekniker yaşamını yitirdi

Bursa İnegöl'de elektrik direğine çıkan tekniker hayatını kaybetti.

Olay, saat 08.00 sıralarında Hilmiye Mahallesinde meydana geldi.

Elektrik firması teknikeri İhsan Ulu (26), ekip arkadaşıyla Hilmiye Mahallesindeki enerji nakil hattına gitti.

Enerji nakil hattı direğine tırmanan tekniker, arızayı gidermeye çalıştığı sırada akıma kapılarak direkte asılı kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye arama kurtarma ve sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, itfaiye ekipleri genç teknikerin cansız bedenini yoğun uğraş sonucu kurtardı.

Teknikerin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ulu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.