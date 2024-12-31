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Bursa'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'da bir mobilya fabrikasında devrilen forkliftin altında kalan 46 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Çalışma Yaşamı
  • 31.12.2024 12:27
  • Giriş: 31.12.2024 12:27
  • Güncelleme: 31.12.2024 12:50
Kaynak: AA
Bursa'da iş cinayeti: Forkliftin altında kalan işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi haytanı kaybetti.

Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında çalışan Hamit Ç'nin (46) kullandığı forklift henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Forkliftin altında kalan Hamit Ç, ağır yaralandı.

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit Ç, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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