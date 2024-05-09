Bursa'da iş cinayeti: Hataylı depremzede işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından memleketi Hatay’dan Bursa’nın Orhaneli ilçesine gelen Hüseyin Kılınç (40), çalıştığı mermer ocağında kopan dağ kesim makinesinin telinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa’nın Orhaneli ilçesi Ağaçhisar Mahallesi’nde bulunan mermer ocağında saat 16.00 sıralarında bir işçi hayatını kaybetti.

Hatay’da depremin ardından Bursa’nın Orhaneli ilçesine gelen Hüseyin Kılınç, çalıştığı mermer ocağında dağ kesim makinesinin telinin kopup, üstüne düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen 3 çocuk babası Kılınç’ın 1 yıl önce çalışmak için Hatay’ın Hassa ilçesinden Bursa’ya geldiği, eşi ve çocuklarının ise Hatay’da yaşadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.