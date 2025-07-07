Bursa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir inşaatın üçüncü katında çalışan 54 yaşındaki Hakim S, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hakim S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.