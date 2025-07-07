Bursa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın üçüncü katında çalışan 54 yaşındaki Hakim S. isimli işçi, henüz bilinmeyen nedenle 8 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hakim S. hayatını kaybetti. çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir inşaatın üçüncü katında çalışan 54 yaşındaki Hakim S, henüz bilinmeyen nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hakim S. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.