Bursa'da iş cinayeti: İnşaattan düşen işçinin ölümüne ilişkin soruşturmada 2 tutuklama

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde cami inşaatında çalışırken yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Suriye uyruklu Musa Almatayer’in (31), ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan müteahhit firma yetkilileri Hüsamettin K. (45) ile Behzat A. (50) tutuklandı.

Olay, 25 Ağustos’ta saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi’ndeki Sultan Alparslan Camii’nin inşaatında meydana geldi.

Kalıp ustası olarak çalışan Suriye uyruklu Musa Almatayer, inşaatın 3’üncü katında kalıp çakarken dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlı ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan Almatayer, kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olaya ilişkin Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan inşaatı yürüten müteahhit firma yetkilileri Hüsamettin K. ile Behzat A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece ‘ihmal’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.