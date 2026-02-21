Bursa'da iş kazası: Kamyon kasasından düşen işçi yaralandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde kamyona yükleme yapan 44 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek kasa üzerinden düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı. Olay, işyerlerinde iş güvenliği önlemlerini bir kez daha gündeme getirdi.
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya yüklediği kamyonun kasasından düşen 44 yaşındaki Adil K. yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi.
İddiaya göre, kamyon kasasına mobilya yüklediği sırada dengesini kaybeden Adil K., kafa üstü düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.