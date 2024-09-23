Bursa'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Bursa’da İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde işçi servisi devrildi, 13 işçi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.
Mevlüt Karakurt yönetimindeki işçi servisi, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Karakurt dahil 13 işçi yaralandı.
Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.