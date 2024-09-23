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Bursa'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı

Bursa’da İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesinde işçi servisi devrildi, 13 işçi yaralandı. Çevre hastanelere kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Güncel
  • 23.09.2024 10:23
  • Giriş: 23.09.2024 10:23
  • Güncelleme: 23.09.2024 10:26
Kaynak: AA
Bursa'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Fotoğraf: AA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, işçi servisi minibüsünün devrilmesi sonucu 13 işçi yaralandı.

Mevlüt Karakurt yönetimindeki işçi servisi, İnegöl Hamzabey Organize Sanayi Bölgesi'nde devrildi.

Kazada, sürücü Karakurt dahil 13 işçi yaralandı.

Çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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