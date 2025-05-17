Bursa'da işçi servisi kaza yaptı: 2’si ağır 12 kişi yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde işçi servis minibüsüyle otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2’si ağır, 12 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Kumla-Narlı hattında, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen servis minibüsü ile otomobil çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ve işçi servisinde bulunan 12 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.