Bursa'da İYİ Partili meclis üyesine silahlı saldırı

Bursa'da İYİ Partili Yenişehir Belediye Meclis Üyesi Koray Aydın, sabah saatlerinde tartışma yaşadığı İ.A. isimli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan Aydın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'da İYİ Partili ilçe belediye meclisi üyesi ve Yenişehir Belediyespor Kulüp Başkanı Koray Aydın, sabah saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

Olay, sabaha karşı Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Koray Aydın, iddiaya göre sosyal medya üzerinden ilçede tekel bayiliği yapan İ.A. (39) ile tartıştı.

Aydın, sabah saat 05.30 sıralarında evinin önüne gelip kendisini dışarı çağıran İ.A. ile buluştu. Daha sora otomobile birlikte binerek evin önünden ayrılan ikili arasında çıkan tartışma sırasında İ.A. tabanca ile Aydın’a ateş etti. Aydın bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aydın, sağlık ekipleri tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şüpheli İ.A. ise olay yerinde polis tarafından yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınırken, Aydın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Aydın’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.