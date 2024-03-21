Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaçak sigara, tütün mamulleri ve elektronik sigara satışı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karapınar Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı.

Ekipler, bazı okullardaki öğrencilere ve vatandaşlara kaçak sigara, tütün mamulleri ve elektronik sigara satışı yaptığı iddia edilen A.T. (59) ve M.T'yi (33) yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise bandrolsüz 24 bin 100 kaçak sigara, 75 bin 400 makarona (filtreli sigara kağıdı) tütün basılmış sigara, 41 kilogram tütün, 38 bin 600 boş makaron, 58 bin 50 sigara kağıdı, 22 bin 540 sigara filtresi, 19 puro, 30 elektronik sigara ve bunlara ait likitler ele geçirildi. Ayrıca, bandrollü çeşitli tütün ürünleri ve elektronik malzemelere de el konuldu.

Gözaltına alınan ve 83 bin 709 lira idari para cezası uygulanan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.