Bursa'da kadınlar, 8 Mart'ta eşitlik ve dayanışma için yürüdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte, yüzlerce kadın eşitlik, özgürlük ve dayanışma çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Caddesi’nden Hanlar Bölgesi’ne kadar yürüyen Bursalı kadınlar, 8 Mart etkinlikleri kapsamında "Saklandığımız değil, Buluştuğumuz yerdeyiz. Biz birbirimizin çaresiyiz" mesajını verdi.

Ellerinde "İstismarı aklama! Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı döviz, afiş ve pankartlar taşıyan kadınlar, "Yaşasın kadın dayanışması" sloganları atarak; görünmez kılınmalarına, emeklerinin değersizleştirilmesine, şiddete ve ayrımcılığa karşı dayanışma mesajı verdi.

Etkinliğe katılanlara rozet ve toka dağıtılırken, kadınlar saçlarına taktıkları çiçeklerle caddeyi renk cümbüşüne çevirdi.

Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşi Seden Bozbey, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, Büyükşehir Belediyesi’nin kadın bürokratları, çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

Yürüyüşün ardından Hanlar Bölgesi’nde toplanan kadınlar, kadın hakları, eşitlik ve özgürlük taleplerini dile getirildi. Basın açıklaması yapan Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Derya Şimşek Aksakal, kadınların karşı karşıya olduğu sorunlara değinerek güvenli yaşam hakkının tartışma konusu olamayacağını ifade etti. Kadınları şiddetten koruyan yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Aksakal, ekonomik krizlerin kadınlar üzerindeki yükü artırdığını belirtti.

Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Tülin Demir de 8 Mart’ın yüzyıllardır süren eşitlik mücadelesinin bir simgesi olduğunu vurgulayarak savaşların, yoksulluğun ve eşitsizliklerin artığı bir dönemde en ağır bedeli çoğu zaman kadınların ödediğine dikkati çekti.

Osmangazi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Sevgi Baysal da kadınların dayanışmasının önemine işaret ederek eşit, özgür ve şiddetsiz bir yaşam için mücadeleyi büyütmeye devam edeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından düzenlenen atölyelere katılan kadınlar, dileklerini, isteklerini ve vermek istedikleri mesajları dile getirdi.