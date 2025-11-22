Bursa'da kafede başlayıp 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde kafede çıkan ve bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Umurbey Mahallesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yanında ve alt kısmında bulunan 2 eve sıçradı.
İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Celal Bayar'ın anıt mezarına sıçramadan söndürülürken kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.