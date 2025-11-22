Bursa'da kafede başlayıp yan evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Bursa Gemlik’te Celal Bayar’ın anıt mezarının yanında bulunan üç katlı kafede çıkan yangın, bitişiğindeki iki eve sıçradı. İtfaiye alevleri anıt mezarına ulaşmadan söndürdü. Kafenin üst katı tamamen yanarken evlerde hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kafede çıkan ve bitişiğindeki 2 eve sıçrayan yangın söndürüldü.
Umurbey Mahallesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarının bitişiğindeki 3 katlı kafede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, kafenin yanında ve alt kısmında bulunan 2 eve sıçradı.
İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın Celal Bayar'ın anıt mezarına sıçramadan söndürülürken kafenin en üst katı kullanılamaz hale geldi, evlerde ise hasar oluştu.