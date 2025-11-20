Bursa'da kağıt yüklü kamyon, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü (2)

CANSIZ BEDENLER HALATLA ÇIKARILDI

Bursa'nın İznik ilçesinde kağıt yüklü kamyonun uçuruma yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden sürücü Ramazan Erşahin ile Cafer Altun'un cansız bedenleri, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ekipler, dik arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütürken, sedyelere bağlanan halatla yukarı çekilen cansız bedenler, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Öte yandan kamyonun İzmir'den yüklediği top A4 kağıtları Adapazarı'na götürdüğü öğrenildi. (DHA)

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa), (DHA)