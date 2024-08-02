Bursa'da kalp krizi geçiren belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'da halı saha maçında kalp krizi geçiren Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, hayatını kaybetti.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.