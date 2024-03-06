Bursa'da kamyon devrildi; şoför yaralı
Kaynak: DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyerlere çarparak devrilen kamyonun şoförü Sıddık Y. (47), yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Temizlik malzemesi taşıyan Sıddık Y. yönetimindeki 27 AFM 403 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak devrildi.
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan şoför İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.