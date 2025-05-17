Bursa'da kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Karacabey ilçesinin kırsal Bayramdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Serdar B. idaresindeki minibüs ile Dündar Efe (62) yönetimindeki kamyonet, kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Dündar Efe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan minibüs sürücü Serdar B. ve araçtaki Ömer E. ise ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı