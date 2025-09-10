Bursa'da kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonun çarptığı motosikletteki baba yaşamını yitirdi, oğlu ağır yaralandı.

İddiaya göre, Turhan E. idaresindeki 10 ASA 566 plakalı kamyon, Bakırköy Mahallesi'nde kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet A'nın kullandığı (44) 16 BAA 738 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet yere savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Mehmet A. (44) ve oğlu Eymen A. (15), ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsü Mehmet A, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayati tehlikesi bulunan Eymen A. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü Turhan E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.