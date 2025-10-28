Bursa'da kapalı olan tekel bayisine silahla ateş açıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekel bayisine silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay gece saatlerinde meydana geldi.

Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde bulunan ve mesai saati sonlandığı için kepenkleri kapalı olan tekel bayisine henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Olayda yaralanan olmazken, mermiler kepenge isabet etti.

Şüpheli ise saldırının ardından kaçarak uzaklaştı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgilide soruşturma sürdürülüyor.