Bursa'da kavşakta bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ile Alanyurt'u bağlayan köprülü kavşakta meydana geldi. Yoldan geçenler yeşillik alanda yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 25 yaşlarında olduğu sanılan erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kimliği belirsiz cansız beden, Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cansız bedenin kimliği araştırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.