Bursa'da kayalıkta mahsur kalan keçi kurtarıldı
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sarp kayalıkta 2 gün mahsur kalan keçi, ekiplerce kurtarıldı.
İlçeye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi'nde bir keçinin kayalıkta 2 gündür mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine olay yerine, AFAD, itfaiye ve jandarma sevk edildi.
Yaklaşık 15 metre derinlikteki dik yamaca halatlı sistem kuran ekipler, keçinin yanına kontrollü iniş yaptı.
Daha sonra kayalıktan indirilen keçi, sahibine teslim edildi.