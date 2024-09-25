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Bursa'da kaybolan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz aranıyor

Bursa'da 'okula gidiyorum' diyerek evden ayrılan çocuk kayboldu. 11 yaşındaki Fazıl Uğuz'u bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Güncel
  • 25.09.2024 10:03
  • Giriş: 25.09.2024 10:03
  • Güncelleme: 25.09.2024 10:12
Kaynak: iHA
Bursa'da kaybolan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz aranıyor
Fotoğraf: İHA

Bursa'da kaybolan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde evinden 'okula gidiyorum' diyerek ayrılan 11 yaşındaki Fazıl Uğuz okula gitmedi. Çocuklarının okula gitmediğini öğrenen aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, kayıp çocuk için arama çalışması başlatırken, aile çocuklarını görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'nı aramalarını istedi.

11 yaşındaki Fazıl Uğuz'un 1.45 boylarında olduğu ve üzerinde beyaz tişört ile oduncu gömleği olduğu belirtildi.

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