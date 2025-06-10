Bursa'da kaybolan Burak, arama çalışmalarının 5'inci gününde bulundu

Mehmet İNAN/ORHANELİ, (Bursa), (DHA)-BURSA'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5'inci gününde arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

Orhaneli ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde oturan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü arama başlatırken, Burak Koçak'ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Koçak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5'inci gününde sağ olarak bulundu. Öte yandan Burak Koçak'ın kaybolmadan 1 gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi. (DHA)

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