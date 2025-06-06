Bursa'da kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı
Kaynak: AA
BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk için arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Burak Koçak (13) dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.
Koçak'a ulaşamayan ailesinin ihbarıyla bölgede AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
İki gündür kendisinden haber alınamayan Koçak'ın okul çantasının mahalle çıkışında bulunduğu öğrenildi.
Ekiplerin arama çalışması sürüyor.