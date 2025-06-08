Bursa'da kayıp çocuk, 3 gündür aranıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde 100 kişilik ekiple devam ediyor.

İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, UEDAŞ, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İNDAK, MAGDER, İHH, KUMDAK'tan oluşan 100 kişilik ekiple yürütülüyor.

KOÇAK'A AİT İZ ARANIYOR

Dron, 5 arama köpeği ve 16 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna ile Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.