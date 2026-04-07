Bursa'da kayıp olarak aranan emekli polisin öldürüldüğü ortaya çıktı: Evli olduğu kadın tutuklandı

Bursa'da kayıp olarak aranan emekli polis Ali Fuat Uzunoğlu'nun öldürüldüğü tespit edildi. Uzunoğlu'nun evli olduğu kadın tutuklanırken, gözaltına alınan diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu, evli olduğu 77 yaşındaki emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu hakkında kayıp olduğu ihbarında bulundu.

Yapılan çalışmalarda kadının çelişkili beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. İkametten alınan numunelerde yapılan inceleme sonucunda kayıp Ali Fuat Uzunoğlu'na ait biyolojik bulgulara ulaşıldı.

CİNAYETİ KABUL ETMEDİ

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine evde bulunan kan örneklerinin, hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu’na, yine evde bulunan satır ve bıçaktaki parmak izlerinin ise Adalet Uzunoğlu’na ait olduğu belirlendi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu emniyetteki sorgusunda, Ali Fuat Uzunoğlu’nu kendisinin öldürmediğini iddia etti. Ancak cesedi parçalara ayırdığını kabul eden Uzunoğlu,"Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır diye, cesedi parçalara bölüp çöp kutularına attım" dedi.

Adalet Uzunoğlu, 3 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu (F.U. ve M.U.) ile M.Ö. isimli kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.