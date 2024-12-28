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Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizde bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 22 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan kişinin cesedi, denizde bulundu.

Ajans Haberleri
  • 28.12.2024 15:18
  • Giriş: 28.12.2024 15:18
  • Güncelleme: 28.12.2024 15:18
Kaynak: AA
Bursa'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi denizde bulundu

Marmara Denizi'nin Mesudiye Sahili'ne yakın bölgesinde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik dalgıçları, bu kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 22 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan R.O. (59) olduğu tespit edildi.

R.O'nun cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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