Bursa'da kaza yapan otomobilin yol kenarındaki piknikçilere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün bir kadını tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Üftade Nazlılar (41) yönetimindeki 26 ABM 507 plakalı otomobil, Eskikaracakaya Mahallesi yakınlarında Ahmet Akay (45) idaresindeki 16 F 0377 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan 26 ABM 507 plakalı otomobil, kara yolu kenarında mola vererek piknik yapanlara çarptı. Kazada, piknikçilerden Uğur Koç (64) olay yerinde hayatını kaybetti, Cavit Kılıç (64) ise yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Koç'un cesedi olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.