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Bursa'da kazada savrulan kamyonetin çarptığı yaya öldü

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 09:41
  • Giriş: 10.08.2023 09:41
  • Güncelleme: 10.08.2023 09:41
Kaynak: AA
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Bursa'da kazada savrulan kamyonetin çarptığı yaya öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki kamyonete çarptığı kazada, kaldırımda yürüyen kişi kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Yunus K. idaresindeki hafif ticari araç, Eski Pazar Caddesi'nde rampadan inerken park halindeki kamyonete çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan kamyonet, kaldırımda yürüyen Ercan Karaaslan'a (47) çarptı. Kamyonet ile bina arasında sıkışan 2 çocuk babası Karaaslan, olay yerinde öldü.

Karaaslan'ın cesedi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, sürücü Yunus K'yi gözaltına aldı.

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