Bursa'da kazı sırasında doğalgaz borusu patladı: 3 işçi yaralandı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde elektrik şebekesinde saat 09.30 sıralarında yapılan kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama oldu. Patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.
Bursa'da doğalgaz borusunda yaşanan patlama nedeniyle 3 işçi yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Nisa Sokak'ta elektrik şebekesini yer altına almak için iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında doğalgaz borusunda patlama oldu.
Patlamayla birlikte gaz alev aldı, 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, polis, doğalgaz ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlem alırken, mahalledeki elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.
Yaralı işçilerden 2'si ambulansta tedavi edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan 1 işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne götürüldü.
Doğalgaz borusu onarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.