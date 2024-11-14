Bursa'da kendisinden boşanmak isteyen kadını katleden erkek, çatıya çıktı
Bursa'da Hakan B. isimli erkek boşanma aşamasında olduğu Özlem B.'yi katletti. Ardından evinin bulunduğu binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yaşındaki Hakan B. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki Özlem B.'yi kemerle boğarak öldürdü.
Evinin bulunduğu binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan Hakan B.’yi, ikna çalışması sürüyor.
Olay, saat 07.30 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'taki 3 katlı binanın 1. katındaki dairede meydana geldi. Hakan B. ile boşanma aşamasında olduğu Özlem B. arasında evde tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Hakan B., Özlem B.'yi kemerle boğarak öldürdü.
Ardından binanın çatısına çıkan Hakan B., intihar edeceğini söyledi. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyeciler, binanın önünde hava yatağı açarken, polisin Hakan B.’yi ikna çalışmaları sürüyor.