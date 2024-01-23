Bursa'da komşular arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak yaşayan Ertaş Gezengilciler (52) ile komşusu Erdinç Cedik (41) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tabanca ve pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralanan Gezengilciler ile Cedik, çevredekiler tarafından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Ertaş Gezengilciler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Erdinç Cedik'in ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.