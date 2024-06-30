Bursa'da makilik alanda çıkıp kampüse sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Bursa'da makilik alanda çıkan ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın saat 23.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bursa'da makilik alanda çıkan yangın Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Kampüsü'ndeki ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, ilerleyen saatlerde kontrol altına alındı.

Nilüfer ilçesi Yolçatı Mahallesi yakınında makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle Ayvalı Deresi kıyısında yayılan ve hububat ekili arazilere sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

BUÜ Görükle Kampüsü'nde bulunan ormanlık alana da ulaşan yangının ilerlememesi için mücadele eden ekiplere, bölgede yaşayanlar da destek oldu.

Kampüsteki doğal yaşam alanında bakılan kızılgeyikler, atlar ve diğer hayvanlar alandan tahliye edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI 4 HELİKOPTERLE TAKVİYE EDİLECEK

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, gazetecilere, üniversite içinde bir yaşam alanı olduğu için ekiplerin çok hızlı hareket etmeye çalıştıklarını söyledi.

Yangına 2 helikopter ve 1 uçakla havadan müdahalenin de devam ettiğini bildiren Demirtaş, "Gelmekte olan 4 helikopterimiz var. Onlarla acil bir şekilde inşallah kısmet olursa müdahale edersek ben yangını kontrol altına alabileceğimizi düşünüyorum. Eski hızında değil ama yine tabii bu rüzgarın nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacağını da tahmin edemiyoruz. Onun için hızlı bir şekilde bizim bu yangını kontrol altına almamız lazım" diye konuştu.

BUÜ Tıp Fakültesi Hastanesi için herhangi bir tehlikenin bulunmadığını anlatan Demirtaş, "Hastaneyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık. Ancak yurtlarımız şu an tamamen boşaltıldı" dedi.

"KARADAN VE HAVADAN YANGINI SÖNDÜRMEK İÇİN SEFERBER OLDUK"

Demirtaş konuya ilişkin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı ikinci bir açıklamada ise şunları söyledi:

"İlimiz Nilüfer İlçesi Yolçatı mahallesinde meydana gelen orman yangınına müdahalemiz devam ediyor. Söz konusu yangına ekiplerimiz süratle müdahale ederek söndürme çalışmalarına devam etmektedirler. Vatandaşlarımızla beraber orman teşkilatımız, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız hep birlikte karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber olduk. Orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmalarının önemini tekrar hatırlatmak istiyorum. Valiliğimizce yasaklanan ormanlık alanlara girmemeleri, kesinlikle anız yakmamaları, bağ, bahçe ve sera temizlik işlerinde ateş kullanımından kaçınmaları, yol kenarlarına yangına neden olabilecek çöp, sigara izmariti vb. maddeleri bırakmamaları, uyarılara dikkat etmeleri ve görülen olumsuzlukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletmeleri konusunda vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyorum. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."