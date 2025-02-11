Bursa'da metro hattı duvarına çarpan sürücü hayatını kaybetti
Bursa'da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, metro duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara Yolu Caddesi'nde Olgun Öztaş yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak Şirinevler Metro İstasyonu duvarına ve başka bir otomobile çarptı.
Sürücü Öztaş araç içinde sıkıştı. Durumun bildirilmesiyle 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından araçtan çıkarılan Öztaş, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öztaş'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.