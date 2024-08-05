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Bursa'da metruk binada yangın: Çökme meydana geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada yangın çıktı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Güncel
  • 05.08.2024 09:42
  • Giriş: 05.08.2024 09:42
  • Güncelleme: 05.08.2024 09:45
Kaynak: AA
Bursa'da metruk binada yangın: Çökme meydana geldi
Fotoğraf: AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.

Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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