Bursa'da metruk binada yangın: Çökme meydana geldi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada yangın çıktı. Yangın, 1 saatlik müdahalenin ardından söndürülürken binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Kaynak: AA
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Ebu İshak Mahallesi Yeni Cumhuriyet Caddesi'ndeki 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü sırada binanın bir kısmında çökme meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.