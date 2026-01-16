Bursa'da mezarlıkta, gömülü halde cenin bulundu

Bursa'da bir mezarlıkta poşet içerisinde gömülü halde cenin bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Mezarlık Caddesi’nde meydana geldi. Mezarlıkta kontrol yapan görevli, toprağa gömülü halde, ucu dışarıda kalan bir poşet buldu. Toprağın altından çıkardığı poşetin içinde cenin olduğunu gören görevli, polise haber verdi. İhbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, ceninin izinsiz defnedildiğini tespit etti. 3 gün önce gömüldüğü değerlendirilen cenin, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken; gömen kişileri bulmak için çalışma başlatıldı.