Bursa'da minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki minibüs henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada yolculardan Melike Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 04.04.2026 10:55
  • Güncelleme: 04.04.2026 11:49
Kaynak: AA
Bursa'nın İznik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Sedat A. (55) idaresindeki minibüs, İznik-Orhangazi kara yolu Çakırca Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, yolculardan Melike Bingöl (52) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 12 yolcu ise 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bingöl'ün cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

