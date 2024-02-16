Bursa'da minibüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bursa'da, Uludağ yolunda minibüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
E.A. idaresindeki 16 BHD 176 plakalı minibüs, Sarıalan mevkisinde yol kenarında bulunan Ahmet Ümit Kayhan'a çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan Kayhan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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