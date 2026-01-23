Bursa'da mobilya fabrikasında iş cinayeti

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya fabrikasındaki talaş yüklü çuvalları kamyonete yükleyen Yüksel Erkol (49), çıktığı forkliftin üstünden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi’ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi.

Fabrikadaki talaşları almak için kamyonetini park eden Yüksel Erkol, iddiaya göre yüklenen çuvalların kasaya düşmemesi için forkliftin üzerine çıktı.

Talaş yüklü çuvalı kamyonetin kasasına ittiği sırada forkliftin üzerinden kafa üstü düşen Erkol, ağır yaralandı.

Özel bir hastaneye götürülen Yüksel Erkol, kurtarılamadı. Erkol’un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.