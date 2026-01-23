Bursa'da mobilya fabrikasında iş cinayeti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan mobilya fabrikasında sabah saat 09.00 sıralarında talaş yüklü çuvalları kamyonetin kasasına ittiği sırada forkliftin üzerinden düşen Yüksek Erkol isimli işçi, hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.00 sıralarında Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi’ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesinde meydana geldi.
Fabrikadaki talaşları almak için kamyonetini park eden Yüksel Erkol, iddiaya göre yüklenen çuvalların kasaya düşmemesi için forkliftin üzerine çıktı.
Talaş yüklü çuvalı kamyonetin kasasına ittiği sırada forkliftin üzerinden kafa üstü düşen Erkol, ağır yaralandı.
Özel bir hastaneye götürülen Yüksel Erkol, kurtarılamadı. Erkol’un cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.