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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 26.12.2024 10:31
  • Giriş: 26.12.2024 10:31
  • Güncelleme: 26.12.2024 10:31
Kaynak: AA
Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

İmalathanede hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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