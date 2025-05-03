Bursa'da, mobilya imalathanesinin çatı katında yangın
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı mobilya imalathanesinin çatı katında çıkan yangın, itfaiyeciler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Armağan Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin çatısında, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyecilerin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. İmalathanenin çatı katında hasar meydana geldiği belirtildi. İnegöl Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeni belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
Görüntü Dökümü
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-Yangın anı detaylar
-Ekiplerin yangına müdahalesi
Haber Yavuz YILMAZ Kamera İNEGÖL(Bursa), (DHA)