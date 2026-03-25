Bursa'da motosiklet devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Bursa İnegöl’de kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü Murat Akdemiray ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü 38 yaşındaki Murat Akdemiray hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatleri sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Edebey Mahallesi’nde meydana geldi.
Murat Akdemiray yönetimindeki 16 BZY 232 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Devrilen motosikletten savrulan Akdemiray ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akdemiray’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Akdemiray’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.